LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone cerca di entrare nella fuga la Visma di Vingegaard fa sul serio

Notizia in breve

Durante la tappa odierna, un tentativo di fuga di Ciccone è stato contrastato dalla squadra di Vingegaard, che ha mostrato un ritmo deciso. A circa metà percorso, Michael Storer ha subito una foratura, fermandosi momentaneamente. La corsa prosegue con un gruppo compatto, mentre le squadre si preparano agli ultimi chilometri. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa, con i atleti che cercano di guadagnare posizioni.