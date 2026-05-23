LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone cerca di entrare nella fuga la Visma di Vingegaard fa sul serio

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna, un tentativo di fuga di Ciccone è stato contrastato dalla squadra di Vingegaard, che ha mostrato un ritmo deciso. A circa metà percorso, Michael Storer ha subito una foratura, fermandosi momentaneamente. La corsa prosegue con un gruppo compatto, mentre le squadre si preparano agli ultimi chilometri. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa, con i atleti che cercano di guadagnare posizioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:30 Foratura per Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team. 13:27 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo maglia rosa è di 12”. 13:24 Al comando della corsa ci sono: Igor Arrieta, Mattia Bais, Koen Bouwman, Jefferson Alexander Cepeda, Jan Christen, Giulio Ciccone, Chris Hamilton, Christopher Juul-Jensen, Juan Pedro López, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Jhonatan Narváez, Einer Rubio, Filippo Turconi, Jardi Christiaan van der Lee, Luca Vergallito, Aleksandr Vlasov. 13:21 Tra i corridori che provano ad entrare nella fuga c’è Giulio Ciccone della Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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