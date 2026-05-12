Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez fa festa a Cosenza Ciccone chiude terzo e si prende la maglia rosa
Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, il percorso si è concluso a Cosenza con un arrivo in leggera salita. Jhonatan Narvaez, portacolori del UAE Team Emirates XRG, ha ottenuto la vittoria grazie a una progressione finale di potenza e velocità. Al secondo posto si è classificato un altro corridore, mentre il terzo si è piazzato un atleta che ha così conquistato anche la maglia rosa, confermando l’esito imprevedibile della tappa.
Si conclude con il grande spunto di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo in leggera salita di Cosenza, al termine di una tappa imprevedibile, il corridore del UAE Team Emirates XRG realizza una progressione di potenza e velocità che gli vale il successo. Secondo posto per Orluis Aular (Movistar), terzo Giulio Ciccone (Lidl-Trek). L’abruzzese firma il secondo podio di questa Corsa Rosa (il primo fu nella seconda tappa) e grazie agli abbuoni conquista anche la maglia rosa, grande obiettivo della sua carriera. A distanza di un anno, un italiano torna ad indossare la maglia di leader della classifica generale nel Giro d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez vince a Cosenza, Ciccone in maglia rosa! Abbuono per PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.
Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le...
Argomenti più discussi: Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: tre azzurri in top10, Ciccone sul podio, Pellizzari quinto; Le classifiche del Giro d'Italia 2026; RISULTATI e ORDINE DI ARRIVO seconda tappa Giro d'Italia 2026: le classifiche.
Oltre 500 uomini delle forze dell’ordine saranno impiegati a Potenza il 13 maggio per l’arrivo della quinta tappa del Giro d’Italia. In serata è in programma anche la gara playoff di Serie C tra Potenza e Campobasso. facebook
Il Podcast del #GirodItalia - @53x11Podcast - Tappa 3 Questa volta c’erano tutti, ma l’esito finale è lo stesso: Magnier vince ancora! Battuti al photofinish Milan e Groenewegen. Fuga di giornata ripresa a meno di 500 metri dall’arrivo. ?: spreaker.com/episode/ x.com
25 000 ciclisti sono venuti a una parata in bicicletta per celebrare la conclusione della terza tappa del Giro d'Italia a Sofia! - reddit.com reddit
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez fa festa a Cosenza, Ciccone chiude terzo e si prende la maglia rosaSi conclude con il grande spunto di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d'Italia 2026. Sull'arrivo in leggera salita di Cosenza, al termine di una ... oasport.it