Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez fa festa a Cosenza Ciccone chiude terzo e si prende la maglia rosa

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, il percorso si è concluso a Cosenza con un arrivo in leggera salita. Jhonatan Narvaez, portacolori del UAE Team Emirates XRG, ha ottenuto la vittoria grazie a una progressione finale di potenza e velocità. Al secondo posto si è classificato un altro corridore, mentre il terzo si è piazzato un atleta che ha così conquistato anche la maglia rosa, confermando l’esito imprevedibile della tappa.

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