Giro d' Italia highlights ultima tappa | Milan brucia tutti in volata
Nell'ultima tappa del Giro d'Italia 2026, a Roma, un velocista ha vinto in volata, battendo il portatore della maglia ciclamino. La corsa si è conclusa con un arrivo al 4% di pendenza, dove il ciclista ha superato gli avversari e conquistato il primo successo nella gara. La maglia ciclamino, finora dominante, è stata superata nell'ultimo tratto. La tappa ha chiuso la corsa con questa vittoria.
Gli highlights della 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia 2026: a Roma Jonathan Milan timbra il suo primo successo nell'edizione: sull’arrivo al 4% spegne le speranze della maglia ciclamino Magnier, che finora l’aveva sempre battuto. Secondo Giovanni Lonardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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21a tappa | Roma - Roma: gli Highlights | Giro d'Italia 2026
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