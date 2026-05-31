Giro d' Italia highlights ultima tappa | Milan brucia tutti in volata

Notizia in breve

Nell'ultima tappa del Giro d'Italia 2026, a Roma, un velocista ha vinto in volata, battendo il portatore della maglia ciclamino. La corsa si è conclusa con un arrivo al 4% di pendenza, dove il ciclista ha superato gli avversari e conquistato il primo successo nella gara. La maglia ciclamino, finora dominante, è stata superata nell'ultimo tratto. La tappa ha chiuso la corsa con questa vittoria.