VIDEO Giro d' Italia highlights prima tappa | maxi caduta poi Magnier beffa tutti in volata

La prima tappa del Giro d’Italia ha segnato l’esordio in Bulgaria con un finale movimentato. A pochi chilometri dalla linea d’arrivo si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto diversi ciclisti, modificando le previsioni sulla volata finale. Nonostante l’incidente, un corridore ha avuto la meglio in volata, conquistando il primo successo della corsa. La tappa è stata segnata anche dall’incidente e dalla conseguente eliminazione di alcuni favoriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui