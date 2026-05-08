VIDEO Giro d' Italia highlights prima tappa | maxi caduta poi Magnier beffa tutti in volata
La prima tappa del Giro d’Italia ha segnato l’esordio in Bulgaria con un finale movimentato. A pochi chilometri dalla linea d’arrivo si è verificata una maxi caduta che ha coinvolto diversi ciclisti, modificando le previsioni sulla volata finale. Nonostante l’incidente, un corridore ha avuto la meglio in volata, conquistando il primo successo della corsa. La tappa è stata segnata anche dall’incidente e dalla conseguente eliminazione di alcuni favoriti.
Prima storica tappa bulgara del Giro d’Italia e subito caos nel finale: una maxi caduta a poche centinaia di metri dall’arrivo elimina diversi velocisti e cambia completamente la volata. A trionfare è il francese Paul Magnier, che sfrutta al meglio il lavoro della sua squadra precedendo Tobias Lund Andresen ed Ethan Vernon. Delusione invece per il favorito Jonathan Milan, rimasto senza supporto nel momento decisivo. Negli highlights, la caduta che stravolge il finale e lo sprint vincente di Magnier.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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