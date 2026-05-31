Afonso Eulalio, vincitore della maglia Bianca Conad al Giro d’Italia, ha definito la conquista di questa maglia un sogno. La maglia Bianca viene assegnata al miglior giovane under 26 della corsa. Eulalio ha espresso questa opinione in un’intervista a LaPresse.

La vittoria della maglia Bianca Conad è “un sogno”. Lo dice a LaPresse Afonso Eulalio, vincitore della classifica riservata al miglior giovane under 26 del Giro d’Italia. “Sono arrivato l’anno scorso in WorldTour, ho vestito la maglia Rosa e sono riuscito a tenere la maglia Bianca fino all’ultimo giorno. È stupendo per me”, ha detto ancora il corridore portoghese. Roma accoglie il Giro d’Italia. Nella grande bellezza della Capitale si chiude oggi l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Fatica, duro lavoro e tante emozioni che uno sport come il ciclismo sa regalare. Anche in quest’edizione del Giro Conad è stata presente come sponsor della maglia ‘Bianca’ destinata al miglior giovane under 26. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Eulalio: "Vittoria della Maglia Bianca Conad è un sogno"

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Giro dItalia: Eulalio secondo a Potenza e nuova maglia Rosa.

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