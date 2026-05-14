Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, conclusasi a Napoli con la vittoria di Ballerini, il portoghese Alfonso Eulalio ha mantenuto la maglia bianca Conad. La corsa prosegue con Eulalio ancora in testa tra i ciclisti più giovani, confermandosi leader in questa categoria. La competizione sta proseguendo senza variazioni significative nella classifica del miglior giovane, con Eulalio che si conferma in testa dopo questa tappa.

Il portoghese Alfonso Eulalio si conferma maglia bianca Conad del Giro d’Italia dopo la sesta tappa con arrivo a Napoli, vinta da Ballerini. Il corridore della Bahrain Victorious è anche leader della classifica generale e ha la maglia rosa, pertanto il simbolo del miglior giovane del Giro domani sarà sulle spalle ancora dello spagnolo Igor Arrieta. Per quanto riguarda le altre maglie il francese Paul Maigner resta in maglia Ciclamino, quella dedicata ai velocisti, mentre lo spagnolo Diego Pablo Sevilla resta in maglia Azzurra riservata agli scalatori. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, maglia bianca Conad è ancora Eulalio

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