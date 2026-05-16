Durante il Giro d'Italia, il ciclista ha commentato che indossare la Maglia Bianca Conad rappresenta un forte stimolo, sia per lui che per i compagni di squadra. Ha aggiunto che questa leadership nella classifica giovani motiva l’intera formazione a dare il massimo nelle prossime tappe. La maglia, infatti, simboleggia un obiettivo importante nel percorso della corsa e viene considerata un riconoscimento significativo per i giovani atleti in gara.

“Essere leader della classifica della Maglia Bianca è una grande motivazione. Non solo per me, ma per tutta la squadra. La squadra sta facendo un grande lavoro per me e questo mi dà grande carica”. Così il leader della Maglia Bianca Conad, Afonso Eulalio, al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo. Il portoghese oggi è stato premiato da Federico Stanghetta, direttore commerciale e marketing Conad Adriatico. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane del Giro domani sarà indossato da Giulio Pellizzari, dal momento che Eulalio è anche maglia rosa. “Conad ha deciso già dall’anno scorso di essere sponsor della... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Eulalio: "Maglia Bianca Conad è grande motivazione"

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Giro d'Italia: Afonso Oliveira Eulalio a Potenza e conquista la maglia rosa. (DICHIARAZIONE)

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