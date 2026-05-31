Nel Giro d’Italia 2026, Pellizzari ha chiuso con il voto 4, accusando la pressione. Eulalio, con un voto 9, si è distinto come miglior giovane. La squadra di Milano ha ottenuto la sufficienza complessiva. Jonas Vingegaard ha vinto la corsa, diventando il primo danese a conquistare il Giro e completando la Tripla Corona, composta da vittorie nei tre Grandi Giri.

È tempo di pagelle per il Giro d’Italia 2026. Jonas Vingegaard è diventato il primo danese a vincere la corsa rosa e ha completato la Tripla Corona, ossia vincere i tre i Grandi Giri: Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna. È l’ottavo ciclista nella storia a riuscirci e lo fa prima dell’eterno rivale Tadej Pogacar, a cui manca la Vuelta. Oltre al danese, i protagonisti del Giro 109 sono Afonso Eulalio (maglia bianca di miglior giovane), Felix Gall (primo degli umani) e Paul Magnier (dominatore delle volate). L’Italia sorride con Giulio Ciccone, maglia azzurra di miglior scalatore e in rosa per un giorno, e quattro successi di tappa: Davide Ballerini a Napoli, Alberto Bettiol a Verbania, Filippo Ganna nella cronometro di Massa e Jonathan Milan nella tappa conclusiva a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, delusione Pellizzari (4): non ha retto la pressione. Eulalio (9) è il miglior giovane, Milan prende la sufficienza alla fine | Le pagelle

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