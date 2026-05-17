Giro d’Italia altro squillo di Vingegaard | vince la nona tappa Eulalio rimane in rosa delusione Pellizzari | Ordine d’arrivo e classifica

Nella nona tappa del Giro d’Italia, una vittoria è andata ancora una volta a Jonas Vingegaard, atleta del Team Visma Lease a Bike. La corsa si è conclusa con il danese che ha tagliato per primo il traguardo sulla frazione che collegava Cervia a Corno alle Scale. La classifica generale vede ancora in maglia rosa il ciclista Eulalio, mentre Pellizzari ha concluso la tappa con un piazzamento che non ha soddisfatto le aspettative.

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