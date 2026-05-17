Giro d’Italia altro squillo di Vingegaard | vince la nona tappa Eulalio rimane in rosa delusione Pellizzari | Ordine d’arrivo e classifica
Nella nona tappa del Giro d’Italia, una vittoria è andata ancora una volta a Jonas Vingegaard, atleta del Team Visma Lease a Bike. La corsa si è conclusa con il danese che ha tagliato per primo il traguardo sulla frazione che collegava Cervia a Corno alle Scale. La classifica generale vede ancora in maglia rosa il ciclista Eulalio, mentre Pellizzari ha concluso la tappa con un piazzamento che non ha soddisfatto le aspettative.
Ancora Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Vingo ha preceduto sul traguardo l’austriaco Felix Gall, vincendo da padrone della corsa. Lo scatto decisivo all’ultimo km. Per il danese è il secondo successo al Giro dopo la vittoria sul Blockhaus. Ancora una volta sofferenza per Giulio Pellizzari, il corridore azzurro è arrivato al traguardo staccato di 1’27” dopo aver provato a rimanere con il gruppo di testa. Da segnalare la prestazione di Giulio Ciccone, protagonista di giornata e in testa alla corsa fino a pochi km dall’arrivo. Menzione d’onore anche per Afonso Eulalio della Bahrain Victorius, che conserva la maglia Rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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