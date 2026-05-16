Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard miglior scalatore Eulalio doppio leader

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, sui muri marchigiani si sono viste azioni di fuga da lontano che hanno determinato le classifiche. Vingegaard si è aggiudicato il titolo di miglior scalatore, mentre Eulalio ha mantenuto la leadership in due classifiche. La tappa ha visto protagonisti diversi corridori, con un percorso caratterizzato da salite e discese che hanno influenzato gli esiti finali. La corsa continua con nuove sfide e cambianze nelle posizioni di classifica.

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