Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard miglior scalatore Eulalio doppio leader
Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, sui muri marchigiani si sono viste azioni di fuga da lontano che hanno determinato le classifiche. Vingegaard si è aggiudicato il titolo di miglior scalatore, mentre Eulalio ha mantenuto la leadership in due classifiche. La tappa ha visto protagonisti diversi corridori, con un percorso caratterizzato da salite e discese che hanno influenzato gli esiti finali. La corsa continua con nuove sfide e cambianze nelle posizioni di classifica.
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato spettacolo sui muri marchigiani, dove è stata una fuga da lontano a trovare soddisfazione. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica (tra i big non ci sono stati particolari scossoni di grande rilievo) e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan pronta a restare in scia e a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime volate. Jonas Vingegaard vesta la maglia azzurra di leader della classifica scalatori. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it
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