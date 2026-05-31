Giro d’Italia a Roma | blocchi e deviazioni per il gran finale

Per il gran finale del Giro d’Italia a Roma sono previste chiusure totali di alcune strade principali. La carovana ciclistica attraverserà vie centrali, causando deviazioni e interruzioni del traffico. Inoltre, il passaggio del Papa nel centro storico influenzerà ulteriormente la viabilità, con restrizioni temporanee nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato che le chiusure saranno in vigore durante il passaggio della corsa e dell’evento religioso.

? Domande chiave Quali strade saranno completamente chiuse per il passaggio della carovana?. Come influirà il passaggio del Papa sulla viabilità del centro?. Dove si concentreranno i blocchi stradali sulla Cristoforo Colombo?. Quali deviazioni serviranno per evitare il caos tra Ostia e il Raccordo?.? In Breve Chiusure totali Cristoforo Colombo e rampe Raccordo Anulare verso statale 148 Pontina.. Allestimenti percorso iniziati alle ore 8 per il passaggio ciclistico.. Ingorghi previsti per l'Angelus di Papa Leone 14 in Piazza San Pietro.. Aggiornamenti traffico disponibili sul portale roma.luceverde.it per deviazioni attive.. Roma si ferma per il gran finale del Giro d’Italia tra blocchi stradali e deviazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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