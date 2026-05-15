Giro d’Italia a Forlì | blocchi e deviazioni tra Ponte Vico e Coccolia
A Forlì, questa mattina sono stati predisposti blocchi e deviazioni del traffico tra Ponte Vico e Coccolia a causa del passaggio del Giro d’Italia. Il blocco totale di via Lughese è previsto a partire da un'ora stabilita, che non è stata ancora comunicata ufficialmente. I veicoli diretti verso Ravenna devono seguire percorsi alternativi indicati dalle autorità locali, che prevedono deviazioni lungo strade secondarie. La circolazione potrebbe subire modifiche in base all’evolversi delle operazioni di sicurezza.
? Domande chiave A che ora inizierà il blocco totale di via Lughese?. Quale percorso alternativo devono seguire i conducenti verso Ravenna?. Dove si concentreranno i controlli per il prefiltraggio del traffico?. Come cambierà la viabilità tra Ponte Vico e Coccolia domenica?.? In Breve Chiusura via Lughese dalle ore 11:00 per passaggio carovana alle 13:15.. Prefiltraggio traffico a Durazzanino dalle 11:00 per via Ravegnana verso le 13:00.. Deviazione consigliata verso Ravenna tramite E45 uscita Casemurate in via Cervese.. Gestione flussi concentrata su Ponte Vico e Coccolia tra le 11:00 e le 14:00.. Domenica prossima, la tappa del Giro d’Italia tra Cervia e Corno alle Scale porterà il passaggio dei corridori nel territorio di Forlì, interessando via Lughese e Coccolia tra le ore 11 e le 14 circa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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