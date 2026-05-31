Giro d’Italia a Roma | blocchi e 60 linee ferme per la tappa finale

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, durante la tappa finale del Giro d’Italia a Roma, sono stati istituiti blocchi stradali e sospese circa 60 linee di autobus. Le autorità hanno modificato i percorsi per consentire il passaggio della corsa e garantire la sicurezza, in particolare per chi deve raggiungere Ostia. Le linee interessate dai blocchi sono state temporaneamente deviate o sospese, con indicazioni specifiche fornite ai passeggeri. Le restrizioni resteranno in vigore fino al termine dell’evento.

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? Domande chiave Quali linee di autobus subiranno i blocchi totali oggi?. Come cambieranno i percorsi per chi deve raggiungere Ostia?. Quali stazioni della metro rimarranno chiuse dalle ore 16:00?. Dove si concentreranno i rallentamenti sulla via Pontina?.? In Breve Partenza ore 15:40 dalle Terme di Caracalla e passaggio via Colombo ore 16:00.. Oltre 60 linee di trasporto pubblico subiranno deviazioni o limitazioni durante la giornata.. Chiusura stazioni metro B e C dalle ore 16:00 per il circuito finale.. Uscita obbligatoria a Tor De' Cenci per chi viaggia sulla via Pontina.. Il Giro d’Italia arriva a Roma: chiusure e deviazioni per la tappa conclusiva tra Terme di Caracalla e Ostia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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