Giro d’Italia a Massa | scuole chiuse e blocchi stradali per la tappa

Per la tappa del Giro d’Italia a Massa, le autorità hanno deciso di far chiudere alcune scuole e di istituire blocchi stradali lungo la via Aurelia. Le scuole interessate resteranno chiuse tutto il giorno di martedì, mentre nei punti di maggiore afflusso, come le principali arterie di accesso alla città, sono stati predisposti blocchi per pedoni e veicoli. La circolazione sarà temporaneamente rallentata in diverse zone durante l’evento.

? Cosa scoprirai Quali scuole rimarranno chiuse oltre la via Aurelia il martedì?. Dove si concentreranno i blocchi stradali per i pedoni e i veicoli?. Come cambierà la viabilità nelle vie Ratti e Gioconda durante la gara?. Quali aree saranno interessate dai divieti di sosta con rimozione forzata?.? In Breve Scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 maggio nelle zone sopra la SS Aurelia.. Divieti di sosta e blocchi in via Massa-Avenza e via P. Mascagni dal 17 maggio.. Parcheggi blu gratuiti in tutto il comune per l'intera giornata di martedì 19 maggio.. Restrizioni in via Ratti e via Gioconda dalle 5:00 alle 17:00 del 19 maggio.. Il 19 maggio 2026, la decima tappa del 109° Giro d’Italia porterà la cronometro Viareggio – Massa tra le strade di Massa, con la chiusura totale delle scuole e pesanti restrizioni alla circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia a Massa: scuole chiuse e blocchi stradali per la tappa Notizie correlate Bari, blocchi stradali per San Nicola: ecco le zone chiuse dal 5 maggio? Cosa scoprirai Quali vie del centro Murattiano diventeranno pedonali tra il 7 e il 9 maggio? Come cambierà il percorso dei bus AMTAB e STP durante... Leggi anche: Giro d’Italia nel sud pontino. Scuole chiuse anche a Itri. Come cambia la viabilità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Giro d'Italia, presentazione della tappa conclusiva a Roma; Il Giro d'Italia 2026 arriva a Cervia; Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Giro d'Italia 2026 · La quarta tappa del 12 maggio, Catanzaro - Cosenza: descrizione, orari, salite e dove vedere. Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it Giro d’Italia 2026, la guida rapida: calendario, tappe, partecipanti e favoritiIl Giro d’Italia 2026 scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con le prime tre tappe tra Nessebar, Burgas e Sofia, prima del trasferimento in Italia. La corsa rosa si concluderà domenica 31 maggio a ... ilfattoquotidiano.it Radio1 Rai. . #GirodItalia Radio1 e Radio1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità alla Corsa Rosa, al via dall'8 maggio, fino al 31. La 109ª edizione, per Filippo #Ganna significa vincere a cronometro, ma non solo. L'intervista dell'inviat - facebook.com facebook Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com