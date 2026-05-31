Giro d’Italia 2026 Vingegaard premiato con la maglia rosa al Circo Massimo

Da lapresse.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia 2026 si è concluso al Circo Massimo di Roma, dove il vincitore ha indossato la maglia rosa. La cerimonia si è svolta nel contesto del Belvedere Romolo e Remo, con la premiazione finale. La corsa ha attraversato diverse tappe prima di arrivare alla conclusione nella capitale italiana. La 109ª edizione ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da vari paesi.

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È nella splendida cornice del Belvedere Romolo e Remo, al Circo Massimo di Roma, che si chiude la 109esima edizione del Giro d’Italia. A essere premiato in maglia rosa il danese Jonas Vingegaard, che ha alzato nel cuore della Capitale “il trofeo senza fine”, la coppa della corsa ciclistica più importante del mondo. Con lui, sul gradino più alto del podio, i due figli piccoli. Accanto a Vinegaard, al secondo posto l’austriaco Felix Gall e al terzo l’australiano Jai Hindley. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview - Can Jonas Vingegaard Win the Time Trial and the Maglia Rosa

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