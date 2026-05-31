Giro d’Italia 2026 Vingegaard premiato con la maglia rosa al Circo Massimo

Notizia in breve

Il Giro d’Italia 2026 si è concluso al Circo Massimo di Roma, dove il vincitore ha indossato la maglia rosa. La cerimonia si è svolta nel contesto del Belvedere Romolo e Remo, con la premiazione finale. La corsa ha attraversato diverse tappe prima di arrivare alla conclusione nella capitale italiana. La 109ª edizione ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti provenienti da vari paesi.