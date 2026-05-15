Giro d’Italia 2026 Vingegaard vince al Blockhaus Eulalio resta maglia rosa
Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista Jonas Vingegaard ha vinto la frazione che si è disputata sul Blockhaus. Pellizzari si è piazzato quarto, mentre Afonso Eulalio è rimasto in maglia rosa, mantenendo la leadership generale della corsa. La tappa ha visto una fuga di alcuni corridori prima di arrivare alla conclusione, con Vingegaard che ha sorpassato gli avversari negli ultimi chilometri. La corsa proseguirà con i successivi appuntamenti su diversi percorsi italiani.
Jonas Vingegaard conquista la settima tappa del Giro d’Italia 2026 sul Blockhaus. Pellizzari chiude quarto, Afonso Eulalio resta in maglia rosa. È Jonas Vingegaard il vincitore della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Il corridore della Team Visma Lease a Bike ha attaccato nel finale della lunga salita abruzzese imponendosi in solitaria dopo una giornata molto impegnativa dal punto di vista altimetrico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVÉE AU SOMMET ! Jonas Vingegaard S'IMPOSE au Blockhaus, Eulalio tient bon
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