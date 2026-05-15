Giro d’Italia 2026 Vingegaard vince al Blockhaus Eulalio resta maglia rosa

Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista Jonas Vingegaard ha vinto la frazione che si è disputata sul Blockhaus. Pellizzari si è piazzato quarto, mentre Afonso Eulalio è rimasto in maglia rosa, mantenendo la leadership generale della corsa. La tappa ha visto una fuga di alcuni corridori prima di arrivare alla conclusione, con Vingegaard che ha sorpassato gli avversari negli ultimi chilometri. La corsa proseguirà con i successivi appuntamenti su diversi percorsi italiani.

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