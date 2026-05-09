Classifica Giro d’Italia 2026 seconda tappa | la maglia rosa va in Uruguay Pellizzari regala spettacolo con Vingegaard

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, la maglia rosa è passata in Uruguay. La corsa si è animata dopo una caduta che ha coinvolto circa trenta ciclisti a 23 chilometri dall’arrivo a Veljko Tarnovo. Durante la frazione, Pellizzari ha dato vita a uno spettacolare attacco, mentre Vingegaard ha mostrato grande tenacia. La gara ha visto vari momenti di tensione e azioni di rilievo tra i partecipanti.

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