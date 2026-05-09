Classifica Giro d’Italia 2026 seconda tappa | la maglia rosa va in Uruguay Pellizzari regala spettacolo con Vingegaard
Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, la maglia rosa è passata in Uruguay. La corsa si è animata dopo una caduta che ha coinvolto circa trenta ciclisti a 23 chilometri dall’arrivo a Veljko Tarnovo. Durante la frazione, Pellizzari ha dato vita a uno spettacolare attacco, mentre Vingegaard ha mostrato grande tenacia. La gara ha visto vari momenti di tensione e azioni di rilievo tra i partecipanti.
La seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando mancavano 23 chilometri al traguardo di Veljko Tarnovo. La corsa è stata neutralizzata per quattro chilometri a causa dell’impiego delle ambulanze, poi è stato ridato il via e la salita di Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km al 6,6% di pendenza media) ha infiammato la scena. Il danese Jonas Vingegaard, indiscusso favorito per la conquista della Corsa Rosa, ha sfruttato al meglio il lavoro dell’ottimo gregario Davide Piganzoli e ha poi attaccato in prima persona, rompendo gli indugi con grandissima autorevolezza.🔗 Leggi su Oasport.it
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