Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Giulio Ciccone è il miglior scalatore!
Giulio Ciccone si è confermato il miglior scalatore del Giro d’Italia 2026, che si è concluso con l’ultima tappa di 131 km a Roma. Le classifiche finali delle quattro principali graduatorie individuali sono rimaste invariate rispetto a ieri. La corsa si è chiusa senza modifiche nelle posizioni di vertice, confermando i leader già annunciati nelle tappe precedenti.
Al termine della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Roma dopo 131 km, diventano definitivi i leader delle quattro principali graduatorie individuali, che non cambiano rispetto a ieri. In classifica generale viene certificato il dominio del danese Jonas Vingegaard, alfiere della Team Visma Lease a Bike, mentre nella graduatoria a punti ad imporsi è il transalpino Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Nella graduatoria riservata ai giovani difende la vetta il lusitano Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), mentre la classifica riservata agli scalatori parla italiano, grazie al trionfo di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che arriva a Roma in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test
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