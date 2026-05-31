Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Giulio Ciccone è il miglior scalatore!

Notizia in breve

Giulio Ciccone si è confermato il miglior scalatore del Giro d’Italia 2026, che si è concluso con l’ultima tappa di 131 km a Roma. Le classifiche finali delle quattro principali graduatorie individuali sono rimaste invariate rispetto a ieri. La corsa si è chiusa senza modifiche nelle posizioni di vertice, confermando i leader già annunciati nelle tappe precedenti.