La ventesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva la doppia ascesa a Piancavallo, ultimo arrivo in salita di questa edizione della Corsa Rosa. Il danese Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano undici chilometri al traguardo e ha conquistato il quinto successo parziale, mettendo il sigillo sulla maglia rosa e lanciandosi così verso il Trofeo Senza Fine: domani salirà sul gradino più alto del podio davanti all’austriaco Felix Gall e all’australiano Jai Hindley. Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore: ieri l’aveva strappata a Vingegaard con un’abbuffata di punti e oggi l’ha difesa senza difficoltà. Il portoghese Afonso Eulalio è il miglior giovane: Davide Piganzoli non è riuscito a vestirsi di bianco superando il lusitano all’ultima occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone miglior scalatore, Piganzoli secondo giovane

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Giro d'Italia Stage 19 REACTION: General classification gets shaken up!

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Jonas Vingegaard conquista il Giro d’Italia 2026, di cui RTL 102.5 è radio partner, dominando la ventesima tappa con arrivo a Piancavallo. Il corridore danese ha attaccato a oltre dieci chilometri dal traguardo, facendo il vuoto sugli avversari e prendendosi s x.com

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