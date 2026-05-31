Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Roma-Roma | orari percorso tv Passerella finale per i velocisti
Oggi si è disputata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo nella capitale. La tappa, lunga circa 120 chilometri, si è conclusa con una volata finale dedicata ai velocisti. La corsa è terminata nel centro storico, dove si sono svolti i consueti festeggiamenti. La tappa è stata trasmessa in diretta televisiva e ha visto il traguardo dei corridori intorno alle ore 17.
Ultima fatica della Corsa Rosa. In scena oggi la ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. 131 chilometri da percorrere, senza la minima difficoltà altimetrica. La corsa arriva fino ad Ostia per affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. Si ritorna poi verso la partenza per affrontare gli otto giri del circuito finale da 9,5 chilometri che si sviluppa lungo le vie cittadine. I Fori Imperiali creano la suggestiva cornice per l’arrivo finale. FAVORITI. L’uomo più atteso è Paul Magnier: il francese della Soudal-QuickStep si è dimostrato il velocista più forte del lotto, con anche la migliore squadra a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test
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Giro d’Italia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Ventunesima Tappa: Roma – Roma (131 km) x.com
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