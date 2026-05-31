Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Roma-Roma | orari percorso tv Passerella finale per i velocisti

Notizia in breve

Oggi si è disputata l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo nella capitale. La tappa, lunga circa 120 chilometri, si è conclusa con una volata finale dedicata ai velocisti. La corsa è terminata nel centro storico, dove si sono svolti i consueti festeggiamenti. La tappa è stata trasmessa in diretta televisiva e ha visto il traguardo dei corridori intorno alle ore 17.