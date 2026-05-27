Giro d’Italia ultima tappa a Roma | orari percorso e favoriti

La conclusione del Giro d’Italia si terrà a Roma domenica 31. La tappa finale si svolgerà lungo un percorso che attraversa il centro storico e alcune zone periferiche della città. La gara partirà in mattinata e si concluderà nel pomeriggio, con gli ultimi chilometri nel centro di Roma. La corsa vedrà la partecipazione di ciclisti professionisti provenienti da vari paesi, con alcuni favoriti che si contendono la vittoria finale.

Per il quarto anno consecutivo sarà Roma a ospitare il gran finale del Giro d’Italia. Domenica 31 maggio la Capitale ospiterà, infatti, l’ultima tappa della Corsa Rosa: una frazione di 131 km disegnata interamente tra le strade cittadine, con partenza dall’ EUR e un arrivo suggestivo al Circo Massimo. Tra sanpietrini e sprint: il percorso della passerella finale. L’ultima frazione della 109 a edizione del Giro d’Italia scatterà ufficialmente alle 15.40 dal Quadrato della Concordia, nel cuore dell’EUR. Dopo una prima parte di tappa che porterà il gruppo fino al litorale di Ostia, la corsa tornerà poi verso il centro della Capitale per affrontare il circuito cittadino finale da ripetere per ben otto volte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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El Giro de Italia, de Bulgaria a Roma pasando por Milán 4 años después

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