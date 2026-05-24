Pila, 23 maggio 2026 – Dopo 14 tappe, a meno di clamorosi colpi di scena, il Giro d’Italia 2026 è nelle mani di Jonas Vingegaard. Il capitano della Visma ha vinto anche a Pila, confermando la sua superiorità sugli avversari e prendendosi la maglia rosa, visti i 2’49” incassati dal portoghese Eulalio sulle rampe della salita finale. Il primo rivale del danese si è confermato Felix Gall, che ha saputo contenere il ritardo sotto il minuto, ma in classifica generale è distanziato di 2’50” complice una cronometro sottotono. Dietro risale la Bora dato che Hindley e Pellizzari hanno recuperato circa 20" a Thymen Arensman e provano a mettere in discussione il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026 oggi a Milano: gli orari. Tappa 15 per velocisti: percorso, favoriti e orari tv

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