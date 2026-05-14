Giro d'Italia 2026 oggi in TV 6ª tappa Paestum-Napoli | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Oggi la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si corre tra Paestum e Napoli, coprendo 142 chilometri di percorso pianeggiante. La tappa include un solo gran premio della montagna e sarà trasmessa in diretta sulla televisione e in streaming. Sono attesi alcuni favoriti tra i ciclisti che puntano a conquistare questa tappa.

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