Giro d'Italia 2026 oggi in TV 6ª tappa Paestum-Napoli | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si corre tra Paestum e Napoli, coprendo 142 chilometri di percorso pianeggiante. La tappa include un solo gran premio della montagna e sarà trasmessa in diretta sulla televisione e in streaming. Sono attesi alcuni favoriti tra i ciclisti che puntano a conquistare questa tappa.

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La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 è Paestum-Napoli, con 142 chilometri pianeggianti e un solo gran premio della montagna. Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.🔗 Leggi su Fanpage.it

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