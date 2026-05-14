Giro d'Italia 2026 oggi in TV 6ª tappa Paestum-Napoli | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti
Oggi la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si corre tra Paestum e Napoli, coprendo 142 chilometri di percorso pianeggiante. La tappa include un solo gran premio della montagna e sarà trasmessa in diretta sulla televisione e in streaming. Sono attesi alcuni favoriti tra i ciclisti che puntano a conquistare questa tappa.
La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 è Paestum-Napoli, con 142 chilometri pianeggianti e un solo gran premio della montagna. Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.
Leggi anche: Giro d’Italia 2026 oggi la 3ª tappa Plovdiv-Sofia: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti
Temi più discussi: Tappa 6 del Giro d’Italia 2026: Paestum, Napoli; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; 14 maggio 2026: il Giro d’Italia fa tappa a Paestum.; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa.
Giro d’Italia a Nocera Inferiore: tutte le informazioni utili per giovedì 14 maggio ?? Nocera Inferiore si prepara ad accogliere il passaggio della 6ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum–Napoli, in programma giovedì 14 maggio. Secondo la cronotabella uffi facebook
Giro d’Italia 2026 presents the shorter, fast-paced Paestum to Naples stage (141 km) with a detailed route, key climbs, and a strong sprint finish along the Napoli coast. Who are the favorites for the final dash and potential late moves in a city-centre … x.com
Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Paestum-Napoli. Finale da volata in Piazza del PlebiscitoPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2026: Paestum-Napoli ... sport.virgilio.it
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tvSi riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell'inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone ... oasport.it