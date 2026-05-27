Giro d'Italia 2026 oggi in TV 17ª tappa Cassano d'Adda-Andalo | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Notizia in breve

La 17ª tappa del Giro d’Italia 2026 è partita oggi da Cassano d’Adda alle 12:20 e si concluderà ad Andalo intorno alle 17. La corsa attraversa le Alpi, con un percorso che include salite e discese impegnative. La tappa può essere seguita in diretta televisiva e streaming. I principali favoriti sono ciclisti specializzati in salite e resistenze, pronti a sfidarsi sui tracciati montani.