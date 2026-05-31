Giro d’Italia 2026 | Milan si risveglia all’incoronazione d’Amleto

Il danese Jonas Vingegaard, in sella alla bicicletta della squadra Visma Lease a Bike, ha vinto il 109° Giro d’Italia. La corsa si è conclusa con la sua vittoria, segnando il traguardo di questa edizione. La tappa finale ha visto i ciclisti attraversare le strade di Milano, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. Vingegaard ha tagliato il traguardo prima degli altri, conquistando il successo finale.

Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto il 109° Giro d’Italia. Il re pescatore ha così raggiunto Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Christopher Froome, diventando l’ottavo corridore nella storia del ciclismo ad aver conquistato tutte i tre grandi giri, in considerazione dei suoi precedenti successi nel 2022 e 2023 al Tour de France e l’anno scorso alla Vuelta Espana. Nella graduatoria finale il 29enne nativo dello Jutland ha preceduto di 5’22” il tenace austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) e di 6’25” il vincitore del Giro 2022, l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe). 🔗 Leggi su Tpi.it

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