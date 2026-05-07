L’edizione 2026 del Giro d’Italia prenderà il via venerdì da Nesebar, una cittadina bulgara sul Mar Nero, e terminerà domenica 31 maggio a Roma, in via del Circo Massimo, davanti alla statua di Giuseppe Mazzini. La corsa attraverserà diversi territori prima di arrivare nella capitale, con tappe che si svolgeranno lungo percorsi italiani e internazionali. La manifestazione coinvolge numerosi ciclisti professionisti provenienti da vari paesi.

Partirà venerdì, da Nesebar, cittadina bulgara sul Mar Nero, l’edizione 109 del Giro d’Italia che terminerà domenica 31 maggio a Roma, in via del Circo Massimo, davanti alla statua di Giuseppe Mazzini. Le tre frazioni nella terra di Asparukh, con arrivi, nell’ordine, a Burgas, Veliko Tarnovo e Sofia, saranno prive di grandi insidie. Ne consegue che dovrebbero essere appannaggio dei velocisti. Domenica 10 maggio, dopo l’arrivo nella capitale, ci sarà il rientro dalla Bulgaria in Italia. La corsa riprenderà dalla Calabria, dopo il primo giorno di riposo, con la Catanzaro-Cosenza, comprendente il Gpm di Cozzo Tunno, una salita di seconda categoria a 40 chilometri dal traguardo che potrebbe selezionare il gruppo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026, dal Mar Nero al Circo Massimo nel segno di Amleto

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