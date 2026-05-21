Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 a Pasturana, in provincia di Alessandria. Durante la gara, due corridori hanno deciso di abbandonare la corsa, mentre un altro ha ottenuto alcuni secondi di abbuono. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti continuano a spingere lungo il percorso. La corsa prosegue con i corridori che affrontano le ultime fasi della tappa, con attenzione alle strategie di squadra e alle performance individuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.02 Siamo a Pasturana (AL). 29° la temperatura dell’aria. E’ già caldo estivo. 17.01 Pellizzari, anche oggi, sta pedalando nelle ultime posizioni del gruppo. Ieri ha dichiarato di non sentirsi ancora bene a causa dei postumi del virus che, purtroppo, ha compromesso il suo Giro d’Italia. 17.00 Adesso in testa al gruppo maglia rosa c’è proprio la EF di Mihkels. 16.59 10 km al traguardo. Rientra Ben Turner. 16.58 Eulalio si rialza. Anche oggi si è goduto il suo momento di gloria. 16.57 Il gruppetto con Milan e Magnier si è rialzato. Ormai 2 minuti dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan e Magnier si arrendono. Eulalio si prende gli abbuoni!

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