Durante un’operazione antidroga condotta in tutta Italia, la Polizia di Stato ha arrestato oltre 1.300 persone. Sono stati sequestrati centinaia di chilogrammi di sostanze stupefacenti e numerose armi sono state confiscate. L’azione ha coinvolto diverse regioni e ha portato alla smilitarizzazione di vari gruppi criminali dediti al traffico di droga. L’intervento si inserisce in un’ampia attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Operazione nazionale della Polizia di Stato: oltre 1300 arresti, centinaia di kg di droga sequestrati e armi sottratte alla criminalità. Maxi operazione nazionale contro droga e armi. Si è conclusa ieri una vasta operazione della Polizia di Stato su scala nazionale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività, condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha interessato numerose aree del Paese. L’operazione ha avuto un forte impatto sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il controllo nelle zone più sensibili e prevenire episodi di violenza, anche tra i più giovani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Maxi operazione antidroga oltre 1300 arresti in tutta Italia

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