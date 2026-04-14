Spaccio di droga maxi operazione della Polizia di Stato | arrestate 18 persone

Dalle prime ore di questa mattina, martedì 14 aprile, la Polizia di Stato ha avviato l’operazione denominata “Daku”. Durante l’operazione sono state eseguite 28 misure cautelari, di cui 18 risultano essere state applicate con provvedimenti di arresto. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini in diverse località per contrastare un traffico di droga.