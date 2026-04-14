Spaccio di droga maxi operazione della Polizia di Stato | arrestate 18 persone
Dalle prime ore di questa mattina, martedì 14 aprile, la Polizia di Stato ha avviato l’operazione denominata “Daku”. Durante l’operazione sono state eseguite 28 misure cautelari, di cui 18 risultano essere state applicate con provvedimenti di arresto. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini in diverse località per contrastare un traffico di droga.
Dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 14 aprile, è in corso l’operazione “Daku” con ben ventotto misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Dda di Trento, coinvolge anche la provincia di Brescia: si concentra su un’associazione a delinquere finalizzata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
VIDEO | Traffico di droga, maxi operazione della Polizia con 100 agenti: 15 persone arrestateCustodie cautelari emesse dal Gip su richiesta della Dda: nel mirino un’associazione dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.
Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri.
25-11-2025 - Operazione antidroga della Polizia tra Roma e Latina, 15 arresti e 8 indagati
BAT - Indagine della Dda di Trento su un’organizzazione dedita allo spaccio. Arresti e provvedimenti in diverse regioni - facebook.com facebook
Operazione antidroga della DDA di Trento, 28 ordini di custodia cautelare. Le misure cautelari eseguite nei confronti di persone in gran parte di nazionalità albanese, accusate di spaccio di droga in provincia di Bolzano x.com