Remco Evenepoel trionfa all'Amstel Gold Race | allo sprint si prende la rivincita su Skjelmose

Remco Evenepoel ha vinto per la prima volta l’Amstel Gold Race 2026, conquistando la classica olandese. La corsa si è conclusa con uno sprint tra i primi classificati, dove Evenepoel ha superato Mattias Skjelmose, che l’anno precedente lo aveva battuto nello stesso finale. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da diverse salite e discese, con il bel tempo che ha accompagnato la gara.

Remco Evenepoel vince per la prima volta l'Amstel Gold Race 2026 e si prende la rivincita su Mattias Skjelmose, che un anno fa lo aveva battuto allo sprint. Decisivo il duello finale tra i due dopo una corsa dura e selettiva. Ottima prova anche di Marco Frigo, in fuga per lunghi tratti e decimo al traguardo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Remco Evenepoel si prende l’Amstel Gold Race! Sprint irresistibile su Skjelmose, brilla Marco FrigoLa rivincita è servita: Remco Evenepoel questa volta riesce a battere Mattias Skjelmose all’Amstel Gold Race e si va a prendere una bellissima... Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel trionfa, dominato lo sprint con Skjelmose! Frigo da applausi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Evenepoel: Voglio vincere l’Amstel. Van Aert? Bello vederlo in trionfo alla Roubaix; Wout van Aert vince la Parigi-Roubaix, tra gli Under 23 è festa italiana; Crippa imita Evenepoel dopo la vittoria alla Maratona di Parigi: 'Ho risposto alla tua chiamata'; LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: trionfa in volata Anders Foldager. Zambanini è il migliore degli italiani. Remco Evenepoel trionfa all’Amstel Gold Race: allo sprint si prende la rivincita su SkjelmoseRemco Evenepoel vince per la prima volta l’Amstel Gold Race 2026 e si prende la rivincita su Mattias Skjelmose, che un anno fa lo aveva battuto allo sprint. Decisivo il duello finale tra i due dopo ... fanpage.it Amstel Gold Race 2026: Evenepoel ce l'ha fatta. Frigo in top ten dopo una gara strepitosaLa cronaca della Amstel Gold Race 2026, la prima classica del Trittico delle Ardenne vinta dal favoritissimo Remco Evenepoel ... sport.virgilio.it Ecco l'elenco dei corridori dell'Amstel Gold Race e la programmazione tv. Sarà un assolo di Remco Evenepoel Link nel primo commento. facebook Favoritos: Mattias Skjelmose Remco Evenepoel Matteo Jorgenson Ben Healy Romain Grégoire Thomas Pidcock #amstelgoldrace x.com