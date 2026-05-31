Girelli | Via dalla Juve? Se non avessi avuto 35 anni avrei aspettato la fine della stagione Del Piero sapeva…

Girelli ha dichiarato di aver considerato di lasciare la Juventus, ma avrebbe atteso la fine della stagione se fosse stato più giovane. Ha aggiunto che Del Piero era a conoscenza della sua decisione. Queste affermazioni sono state fatte in un’intervista e riguardano i suoi piani di abbandono del club durante la sua carriera. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o altre decisioni legate alla sua permanenza.

Girelli: «Via dalla Juve? Se non avessi avuto 35 anni avrei aspettato la fine della stagione. Il finale lo immagino in bianconero». Le parole. Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women in prestito in NWSL al Bay FC, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata NWSL – « Sicuramente è il più competitivo: ciascuna gara fa storia a sé, si può perdere o vincere con chiunque. Ogni weekend c’è una sorpresa. Noi siamo partite un po’ a rilento, ma i playoff restano l’obiettivo. Il resto, poi, lo fa il contesto, difficile da immaginare senza viverlo ». ADATTAMENTO « Sto vivendo una fase di studio: arrivo da un contesto in cui giocavo con amiche, loro conoscevano la mia posizione in campo e viceversa a occhi chiusi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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