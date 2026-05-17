Ho scritto a ChatGPT i miei sintomi mi ha salvato la vita Se avessi aspettato avrei potuto morire dissanguata | la storia di Diana Hurtado 30enne colpita da ictus mentre era alla guida

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 30 anni ha raccontato di aver scritto a ChatGPT descrivendo i suoi sintomi, e di aver attribuito al chatbot un ruolo decisivo nel suo salvataggio. Durante un viaggio in auto, ha subito un ictus e ha chiamato un servizio di emergenza solo dopo aver consultato l’intelligenza artificiale. I medici hanno riferito che, se avesse impiegato più tempo a cercare aiuto, avrebbe rischiato di perdere conoscenza alla guida, con conseguenze potenzialmente fatali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Mi hanno detto: ‘Se avessi impiegato più tempo a chiamare, saresti potuta svenire in macchina, dissanguarti e morire’. Quindi questo mi ha salvato la vita”. Inizia così il racconto di Diana Hurtado, una donna di 30 anni della Florida sopravvissuta a un ictus emorragico lo scorso 1° agosto grazie alla prontezza di riflessi e all’aiuto inaspettato dell’intelligenza artificiale. Intervistata nei giorni scorsi dall’emittente NBC 6 (in una storia poi ripresa e diffusa dal magazine People ), Hurtado ha ricostruito la dinamica di un evento medico che ha stravolto la sua quotidianità. Il malore al volante e la diagnosi dell’Intelligenza Artificiale. Tutto si è verificato mentre stava lavorando come autista per Uber. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho scritto a chatgpt i miei sintomi mi ha salvato la vita se avessi aspettato avrei potuto morire dissanguata la storia di diana hurtado 30enne colpita da ictus mentre era alla guida
© Ilfattoquotidiano.it - “Ho scritto a ChatGPT i miei sintomi, mi ha salvato la vita. Se avessi aspettato, avrei potuto morire dissanguata”: la storia di Diana Hurtado, 30enne colpita da ictus mentre era alla guida
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jack Savoretti: “Mi sono salvato, avrei potuto distruggere la mia carriera. Sanremo 2024? Non mi hanno scelto”

Vittoria Lizzi, l'ostetrica che ha vissuto 5 aborti e lanciato un progetto: «Ho partorito i bambini delle altre mentre perdevo i miei. Ho dovuto essere professionale, presente, empatica, mentre avrei voluto solo piangere»Cinque aborti spontanei, il lavoro da ostetrica, due exit da imprenditrice e la carriera delle risorse umane: da questo intreccio ha dato vita a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web