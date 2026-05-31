Durante la giornata, la città ha visto sfilare il Corteo storico seguito dalla tradizionale Giostra dell’Ottantennale. Le strade si sono riempite di costumi d’epoca e di spettatori che hanno assistito alle competizioni tra i cavalieri. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno gareggiato nel rispetto delle regole stabilite. La piazza principale si è animata di colori e di suoni, segnando un momento centrale delle celebrazioni.

FOLIGNO Dal Corteo storico alla la città ha vissuto la sua Quintana specuale, che è stata raccontata attraverso i canali ufficiali dell’Ente per permettere a quintanari, appassionati e pubblico da fuori città di seguire uno degli appuntamenti più attesi dell’anno celebrativo. Dal Campo de li Giochi, la cronaca della serata è stata condotta da Manuela Marinangeli e Luca Rutili. Il commento è satto affidato a Luca Marinangeli e Claudio Bianchi, con il contributo tecnico di Mauro Mazzocchi, che ha seguito da vicino gli aspetti legati alla gara, ai cavalieri, ai cavalli, ai tempi e alle dinamiche del percorso. Regia du... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Giostra dell'Ottantennale

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