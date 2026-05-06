Cortona verso la 31^ edizione della Giostra dell’Archidado

A Cortona si avvicina la 31esima edizione della Giostra dell’Archidado, evento che si svolgerà quest’anno tra l’8 maggio e il 14 giugno. La manifestazione prevede diverse iniziative e la tradizionale sfida tra i cavalieri, che si terrà nel mese di giugno. La città si prepara a ospitare questa storica rievocazione, che richiama ogni anno molti visitatori e appassionati della tradizione locale.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Il programma prende avvio l’8 maggio, il 14 giugno la sfida. Tutti i momenti. Con la cerimonia della colata della cera di venerdì 8 maggio prenderà avvio il programma della 31^ edizione della Giostra dell’Archidado. L’appuntamento è alle 21,30 in piazza della Repubblica, mentre il giorno seguente a Santa Margherita si terrà la cerimonia dell’offerta dei ceri. Da questo fine settimana si aprono ufficialmente le attività che porteranno a domenica 14 giugno, alla 31^ Giostra dell’Archidado. Nel programma sono confermati i Mercatini medievali dal 31 maggio al 2 giugno, in piazza Signorelli con scene di vita dell’epoca, giullari, falconieri e arcieri, oltre alla Taverna del Balestriere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’Archidado Notizie correlate Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona ComicsArezzo, 5 maggio 2026 – Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona Comics. Saracino, il concorso in vista della 150esima edizione della GiostraArezzo, 24 marzo 2026 – Concorso per manifesto celebrativo e per logo destinato all’annullo filatelico commemorativi della 150esima edizione della...