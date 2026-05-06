Cortona verso la 31esima edizione della Giostra dell’Archidado
Venerdì 8 maggio si terrà la cerimonia della colata della cera, segnando l'inizio della 31ª edizione della Giostra dell’Archidado a Cortona. L'evento dà il via a una serie di manifestazioni e spettacoli che si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale e visitatori provenienti da altre zone. La cerimonia rappresenta il momento tradizionale di apertura della manifestazione storica.
Con la cerimonia della colata della cera di venerdì 8 maggio prenderà avvio il programma della 31^ edizione della Giostra dell’Archidado. L’appuntamento è alle 21,30 in piazza della Repubblica, mentre il giorno seguente a Santa Margherita si terrà la cerimonia dell’offerta dei ceri. Da questo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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