Giornata senza tabacco Raffaella Giavazzi | Perché fumare nuoce alla salute

Il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale senza Tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute associati al fumo e promuovere politiche di prevenzione più efficaci.

Il 31 maggio è la Giornata Mondiale senza Tabacco. Questa ricorrenza, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha lo scopo di sensibilizzare sui rischi legati al fumo e sollecitare l’attuazione di efficaci politiche di prevenzione. Il tema della campagna 2026, “Unmasking the appeal – countering nicotine and tobacco addiction” (“Smascherare il fascino: contrastare la dipendenza da nicotina e tabacco”) pone l’accento sulle strategie dell’industria del tabacco, che continua a reinventare e confezionare i propri prodotti per attirare le nuove generazioni. Il settore sta promuovendo sigarette elettroniche o con tabacco riscaldato, sacchetti di nicotina e prodotti con sali di nicotina, presentandoli come “innovazioni”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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