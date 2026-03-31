Trump? Nuoce gravemente alla salute pubblica

Lo scorso marzo 2026, la rivista scientifica Journal of the American Medical Association ha pubblicato un articolo che affronta il rapporto tra le scelte politiche e la salute pubblica negli Stati Uniti. Nel testo si analizza come alcune decisioni e atteggiamenti abbiano avuto un impatto negativo sulla salute della popolazione, sollevando questioni sulle responsabilità delle istituzioni e sulle conseguenze di certi comportamenti a livello nazionale.

Lo scorso marzo 2026 la rivista scientifica Journal of the American Medical Association ha pubblicato un articolo intitolato “Quando il disprezzo per la salute della popolazione diventa una politica degli Stati Uniti” alquanto esplicativo per comprendere la portata della situazione denunciata dal mondo accademico. Mentre in passato la principale fonte di frustrazione tra gli esperti di salute pubblica statunitensi era l'inazione, ovvero l'incapacità del Paese di adottare politiche volte a migliorare i risultati in termini di salute, ora il problema è l'azione stessa. Come nella peggior frase fatta, “si stava meglio quando si stava peggio”, l’atteggiamento sbagliato di ignorare i problemi pare sia migliore rispetto alle politiche dell’amministrazione Trump nei riguardi della “salute” della popolazione. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: A Gaza la tregua nuoce alla salute Dalla dopamina all’ansia: perché gli psichiatri confermano che i social nuocciono gravemente alla saluteGli esperti rivelano come i meccanismi alla base dei “like” simulino il gioco d’azzardo e la dipendenza da sostanze, danneggiando soprattutto la... Trump sotto osservazione: quali interrogativi sulla sua salute mentale L’analisi