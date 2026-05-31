Giornata senza tabacco Aiom | Un paziente su 10 continua a fumare

(Adnkronos) – Oggi 31maggio è la Giornata mondiale senza il tabacco e la lotta al tabagismo è uno dei grandi temi al centro del congresso dell’American society of clinical oncology (Asco), in corso a Chicago. In particolare, il focus è diretto verso le conseguenze che il tabagismo può avere nei confronti dei pazienti oncologici. Grande. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Giornata senza tabacco, Aiom: Un paziente su 10 continua a fumareAsco 2026, focus sui danni delle sigarette nei malati oncologici - Berardi e Di Maio, 'a rischio sopravvivenza ed efficacia delle terapie' ... adnkronos.com

Giornata senza tabacco, nel mondo 7,3 milioni di decessi per fumo in un annoNella lotta globale al tabagismo i risultati non mancano, ma l’emergenza resta. In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, Fondazione AIRC punta l’attenzione sui risultati della ... tg24.sky.it