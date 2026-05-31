Oggi, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, è stato riferito che circa un paziente oncologico su 10 continua a fumare. La notizia arriva in un momento in cui si discute anche al congresso dell’American Society of Clinical Oncology, in corso a Chicago, sulla lotta al tabagismo. Non sono stati forniti dati specifici su questa percentuale, né dettagli sulle caratteristiche dei pazienti che continuano a fumare.

Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Oggi 31maggio è la Giornata mondiale senza il tabacco e la lotta al tabagismo è uno dei grandi temi al centro del congresso dell'American society of clinical oncology (Asco), in corso a Chicago. In particolare, il focus è diretto verso le conseguenze che il tabagismo può avere nei confronti dei pazienti oncologici. Grande attenzione della comunità scientifica è rivolta ad un lavoroappena pubblicatosu JCO, organo ufficiale di Asco. Ha valutato 324 specifici programmi di cessazione tabagica promossi dall'American college of surgeons su donne con un tumore del seno. In totale sono stati convolti per 12 mesi 446mila pazienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata senza tabacco, Aiom: "Un paziente oncologico su 10 continua a fumare"

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