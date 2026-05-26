Giornata mondiale senza tabacco | in mostra all' ospedale la creatività degli studenti contro il fumo

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, l’Ausl Romagna ha organizzato una mostra presso l’ospedale, presentando le opere degli studenti contro il fumo. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo, mira a sensibilizzare sulla prevenzione del tabagismo e promuovere stili di vita sani tra i giovani. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese, coinvolgendo studenti e cittadini con messaggi visivi e creativi.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco (31 maggio), l’Ausl Romagna, in collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tabagismo e nella promozione di stili di vita sani tra le giovani generazioni. Dal 25 maggio e fino a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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