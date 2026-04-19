basket serie b interregionale mens sana in missione a san miniato la carica di vecchi

La Mens Sana Basket partecipa oggi a San Miniato con l’obiettivo di ottenere una vittoria in trasferta. La partita si svolge alle 18 e rappresenta un momento importante prima dell’ultima giornata di campionato, in cui affronterà in casa il Costone. La squadra cerca di migliorare il proprio piazzamento in classifica, con lo sguardo puntato anche sulla posizione nel girone.

A San Miniato la Mens Sana oggi alle 18 cerca di tornare al successo esterno per poi giocarsi il secondo posto nell’ultima di regular season tra sette giorni esatte contro il Costone in casa. "San Miniato è una squadra di grande energia e fisicità, che mette sempre tutto in campo, soprattutto in casa – ha detto ieri alla vigilia Federico Vecchi (nella foto) tecnico della Note di Siena -. Sarà una prova interessante per noi a livello di energia e di fisicità da giocare con la giusta convenzione. Sarà tutta una partita play-off da questo punto di vista e quindi particolarmente stimolante". Una partita in cui ci saranno Cerchiaro e Buffo reduci dai rispettivi infortuni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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