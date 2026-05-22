Mens Sana da urlo E ora la sfida con Empoli
Davanti a un pubblico numeroso e appassionato, la squadra ha mostrato un rendimento eccezionale. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo, con i tifosi presenti che hanno sostenuto con vigore la squadra durante tutto l'incontro. La formazione ha dimostrato una buona organizzazione in campo, riuscendo a mettere sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. Ora si attende con interesse il prossimo impegno, che vedrà la squadra affrontare la trasferta contro l'Empoli.
Davanti a una cornice di pubblico incredibile, che ben poco ha a che vedere con la categoria, la Mens Sana ha centrato il suo obiettivo, ovvero quello di staccare il pass per la semifinale che la vedrà al cospetto dell’ Use Empoli, capace di ribaltare la serie contro Cecina, giunta quarta in regular season, dopo il ko in gara1. Nonostante l’ottavo posto in campionato i biancorossi sono un cliente complicatissimo per i biancoverdi, che nell’ultimo incrocio, giocato a Empoli il 7 marzo hanno conosciuto il ko più netto della loro fin qui eccellente stagione. Un 81-57 pesante, giunto in un momento complicato dal punto di vista fisico per la formazione di Vecchi ma che comunque certifica l’ottimo valore dell’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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