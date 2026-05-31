Giochi Preziosi | piano da 80 milioni per il controllo di Superhisen

Giochi Preziosi ha annunciato un piano da 80 milioni di euro per acquisire il controllo di Superhisen. Restano ancora da chiarire come questa somma coprirà un debito di 410 milioni di euro. Inoltre, non è stato specificato chi avrà il potere decisionale effettivo sulle strategie aziendali dopo l’ingresso di Superhisen.

? Punti chiave Come faranno 80 milioni a coprire un debito di 410 milioni?. Chi gestirà davvero le decisioni strategiche dopo l'ingresso della Superhisen?. Perché il controllo cinese mette a rischio il valore del Made in Italy?. Cosa accadrà alla rete distributiva europea con il nuovo modello industriale?.? In Breve Patrimonio negativo di 217 milioni e debito complessivo di 410 milioni di euro.. Perdita d'esercizio di 97 milioni causata da costi logistici e materie prime.. Integrazione tra produzione asiatica e rete distributiva europea di Enrico Preziosi.. Rischio trasformazione del marchio in terminale logistico per la Superhisen Corporation. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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