Nel 2013-14, un giocatore che all’epoca aveva 7 anni e ricopriva il ruolo di ala giocava in una società affiliata all’Inter. L’esterno, che successivamente ha militato nell’Atalanta e in prestito a Cagliari, era nel mirino di un dirigente di alto livello.

Marco Palestra ha iniziato a corricchiare a tre chilometri scarsi da San Siro. Ha gravitato intorno al mondo interista come un satellite senza mai entrare in contatto. Periferico, in orbita, ma mai davvero vicino, anche se questa potrebbe essere l’estate in cui i nerazzurri gli tenderanno la mano per la prima volta in modo serio, investendo. C’è stato un tempo in cui Palestra giocava all’Accademia Internazionale di Via Cilea, vicino San Siro, una società affiliata all'Inter. Marco ha giocato qui una sola stagione, 2013-14, prima di puntare la bussola verso est e camminare verso l’Atalanta. Il club a cui è legato tuttora. Cresciuto a Buccinasco, periferia milanese, ha iniziato a giocare all’Assago di via Giuseppe Verdi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocava a 7, faceva anche l'ala: quando Palestra si divertiva... nell'Accademia Inter

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