Inter addio Evaristo | perché con Beccalossi si giocava in dieci… o in dodici

Da ilprimatonazionale.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto all’età di 69 anni l’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi, noto per aver vestito la maglia numero dieci. Durante la sua carriera, si è distinto per le sue prestazioni e per i momenti in cui la squadra giocava con un uomo in meno o in più rispetto agli avversari. La sua morte ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, ricordando la sua figura nel mondo del calcio.

“Non ero un guerriero, mi allenavo poco, accendevo spesso e volentieri una marlborina”. Questo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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