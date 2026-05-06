Inter addio Evaristo | perché con Beccalossi si giocava in dieci… o in dodici

È deceduto all’età di 69 anni l’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi, noto per aver vestito la maglia numero dieci. Durante la sua carriera, si è distinto per le sue prestazioni e per i momenti in cui la squadra giocava con un uomo in meno o in più rispetto agli avversari. La sua morte ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori, ricordando la sua figura nel mondo del calcio.

“Non ero un guerriero, mi allenavo poco, accendevo spesso e volentieri una marlborina”. Questo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, addio Evaristo: perché con Beccalossi si giocava in dieci… o in dodici Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’InterABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa a Brescia È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, simbolo dell’Inter degli anni Ottanta e tra i numeri 10 più... Leggi anche: Addio a Evaristo Beccalossi, idolo dell’Inter anni ’80 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; Addio Evaristo: l'Inter e il calcio piangono la scomparsa di Beccalossi; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Addio a Evaristo Beccalossi, idolo dell’Inter anni ’80. Calcio in lutto, è morto Evaristo Beccalossi: addio a una delle leggende dell'InterLo storico centrocampista nerazzurro era in condizioni critiche da tempo: avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni ... corrieredellosport.it Addio a Evaristo Beccalossi, il genio nerazzurro che illuminò San SiroCon la sua scomparsa se ne va non solo un grande calciatore, ma anche uno degli ultimi interpreti di un calcio romantico, fatto di istinto e libertà. A San Siro, dove tante volte aveva acceso la ... laprovinciadivarese.it Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook Lutto nel mondo del calcio: addio ad Evaristo Beccalossi. L'ex Inter, idolo dei tifosi nerazzurri, è venuto a mancare all’età di 69 anni x.com