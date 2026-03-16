Vasco Rossi ha celebrato il 95° compleanno della madre Novella con un post su Instagram, ricordando i momenti condivisi e il rapporto speciale che li lega. Nel messaggio, il cantante ha scritto che sua madre si divertiva con lui e che lui era il suo “bambolotto”. La pubblicazione include anche un pensiero sulla sensibilità di lei, evidenziando l’affetto e la vicinanza tra i due.

«È dei pesci», scrive nel post. «La parte più importante di lei è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice. circondato da tanto amore. Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. E mi spingeva continuamente a cantare. Si divertiva con me, ero il suo “bambolotto”. Era vivace e anche un po’ infantile. Ricordo che quando aveva 30 anni e io sette, le dicevo scherzando: “Quand’è che metti giudizio?” Ancora oggi è una fanciulla». Anche in passato, Vasco Rossi ha spesso parlato del sentimento che lo lega alla mamma. In un post aveva scritto: «Con mia mamma ho sempre avuto un ottimo rapporto, parliamo di tutto con molta libertà, è molto aperta di mentalità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vasco Rossi festeggia mamma Novella che compie 95 anni: «Mi ha avuto quando era giovanissima, si divertiva con me, ero il suo “bambolotto”»

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