Ginnastica | Giorgia Provenzano è la nuova campionessa Junior A

Notizia in breve

Una ginnasta ha vinto il titolo di campionessa Junior A nella specialità Promo 2. Ha ottenuto il primo posto grazie ai risultati nelle varie prove della competizione. Il percorso tecnico che l’ha portata al podio è stato supportato da allenatori e staff specializzati. La ginnasta ha partecipato a diverse sessioni di allenamento prima di arrivare alla vittoria. La competizione si è svolta senza incidenti e con un punteggio complessivo che le ha garantito il risultato finale.