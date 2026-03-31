Ginnastica ritmica - Uisp La Girasole brilla anche a Pisa Pacini campionessa regionale

A Pisa si è disputata la seconda tappa del campionato regionale di ginnastica ritmica organizzato dall'UISP, coinvolgendo atlete nelle categorie terza, quarta e quinta. Durante l'evento, la squadra Girasole ha ottenuto risultati di rilievo, mentre una ginnasta è stata riconosciuta come campionessa regionale. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete provenienti da varie società della regione.

Girasole brilla a Pisa alla seconda gara del campionato regionale " Uisp ", di scena nella terza, quarta e quinta categoria. Ben undici le ginnaste preparate dalle tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti che hanno conquistato diciotto podi nelle gare e quindici podi regionali. Valeria Pacini ha dominato la gara nella terza categoria "Senior" 2007, vincendo al cerchio ed arrivando seconda al nastro. Nella quarta categoria "Allieve" 2015, podio alla fune tutto firmato Ritmica Girasole con Mya Castiglione, Margherita De Iturbe ed Anna Puccinelli. Buoni risultati anche al cerchio, dove Margherita De Iturbe è arrivata seconda, Mya Castiglione terza e Anna Puccinelli quinta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica - "Uisp». La Girasole brilla anche a Pisa. Pacini campionessa regionale Articoli correlati Ginnastica ritmica La Girasole brilla ancora. Ottimi risultati sia nell’"Uisp" che nella "Fgi"Alla prima prova del campionato regionale di Prima categoria "Uisp", a Piombino, esordio ricco di emozioni per tutte le dodici debuttanti della... Ginnastica ritmica - Campionato "Fgi». Pacini trionfa alla prima prova regionaleAlla palestra comunale di Santa Maria a Monte si è svolta la prima prova del campionato regionale "Silver LD" della Federazione Ginnastica d’Italia. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento UISP - Verona - Angiari ospita la gara regionale UISP di ginnastica ritmica; Roma - La stagione delle Ginnastiche: il punto di Luca Farenga; Ginnastica Biancoverde in evidenza a Rimini: pioggia di podi ai campionati Uisp; Tanti podi e medaglie al PalaCarlesi di Pisa per la Ritmica Girasole. Rhythmic Gymnastics - Uisp. Girasole also shines in Pisa. Pacini is the regional champion.Girasole shines in Pisa at the second round of the UISP regional championship, competing in the third, fourth, and fifth categories. sport.quotidiano.net Che Raffaeli! Sofia apre la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con il terzo posto nel concorso generale di Sofia, in Bulgaria! Leggi qui https://bit.ly/48iEtLR Federazione Ginnastica d'Italia - facebook.com facebook