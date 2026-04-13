La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia | Giulia Perli campionessa nazionale al cerchio

La Ginnastica Petrarca si è aggiudicata il titolo di campione nazionale al cerchio grazie alla prestazione di Giulia Perli, che ha portato la squadra ai vertici della ginnastica ritmica italiana. La competizione si è svolta ad Arezzo, dove l’atleta ha dimostrato grande abilità e precisione, contribuendo al successo complessivo della squadra. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la società e per gli atleti coinvolti.

AREZZO – La Ginnastica Petrarca torna protagonista ai vertici della ginnastica ritmica italiana grazie a una straordinaria impresa firmata da Giulia Perli. La giovane atleta aretina, classe 2011, ha conquistato il titolo di campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold, categoria Junior 2, riportando la società nell’élite della disciplina a livello tricolore. Un risultato di assoluto prestigio, maturato al termine di un percorso lungo e impegnativo che, dopo le fasi regionali e interregionali, ha trovato il proprio culmine nella finalissima di Campobasso. Proprio qui, Perli ha saputo esprimere il meglio del suo repertorio, distinguendosi per eleganza, precisione e determinazione, qualità che le hanno permesso di ottenere il consenso unanime della giuria e di salire sul gradino più alto del podio.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia: Giulia Perli campionessa nazionale al cerchio La Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliClasse 2011, la ginnasta aretina ha trionfato nel cerchio al Campionato Toscano di Specialità Gold. Ginnastica Petrarca festeggia un titolo regionale con Giulia PerliAngiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro O gente d’Arezzo, sul lupo via… raccontiamola tutta, non solo...