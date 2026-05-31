Gigi D’Alessio batte Ranieri | Canale 5 vince sabato 30 maggio 2026

Sabato 30 maggio 2026, la prima serata televisiva è stata vinta da Canale 5 con uno speciale concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli. L’evento ha registrato un ascolto di circa 1 milione di spettatori. In confronto, la concorrenza ha trasmesso programmi che non hanno raggiunto lo stesso livello di audience. La trasmissione di Canale 5 ha superato le altre proposte della sera.

Sabato 30 maggio 2026 la prima serata televisiva ha visto trionfare Canale 5 con lo speciale concerto di Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona di Napoli, che ha raccolto 1.963.000 spettatori e uno share del 16.9%, battendo Rai 1 e la replica dello show di Massimo Ranieri “Tutti i Sogni Ancora in Volo”, ferma a 1.559.000 spettatori con il 13.2%. Lo speciale di Canale 5, trasmesso in prima visione, ripropone il mega concerto che l’artista aveva tenuto un anno fa nel leggendario stadio della sua città natale, dopo ben nove anni di assenza da quel palco. Un evento costruito come un viaggio attraverso 30 anni di carriera, con oltre 60 canzoni in circa due ore e mezza di spettacolo, ambientato nello stadio ancora in festa per il quarto scudetto del Napoli. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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